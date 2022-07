ACTUALITES DU LANGUEDOC ROUSSILLON - PERPIGNAN MONTPELLIER

Groupement d’artisans de construction de maison dans le 66 , MAISON D’AQUI et UCQPAB ou ILLICO Travaux vous proposent soit de construire sur le terrain que vous avez acquis, soit de chercher celui qui vous convient dans le département 66 (Perpignan et sa région).

Votre construction dans le 66 se fait sur mesure : ensemble vous définissez la maison qui vous convient (des plans à la réalisation). Le modèle économique du constructeur repose sur la mutualisation des compétences de ses artisans au meilleur devis, ce qui lui permet de rationaliser les coûts et de proposer des prix très attractifs.

La plupart des maisons sont accompagnées d’options de personnalisation : le projet de construction est donc fait sur mesure pour vous.

Vous concluez avec lui un contrat de courtage .

Ce contrat apporte de nombreuses garanties et est encouragé par la loi. Il vous offre en particulier des garde-fous financiers (dépôt de garantie, paiement des sous-traitants…) et vous assure de choisir les artisans de votre construction au meilleur devis.

Le constructeur vous proposera les meilleurs devis artisans pour le chantier de construction, y compris un architecte si la surface dépasse 170 m² .Il sera votre unique interlocuteur, surpervisant l’avancée des travaux pour vous selon un planning défini à l’avance. Le groupement s’occupe aussi de toutes les démarches administratives de la construction (dépôt du permis de construire, conformités des travaux etc.).

C’est donc un gain de temps et de qualité très appréciable pour les candidats aux devis construction de maison à Perpignan et dans le 66, et ils sont nombreux, leur parcours est souvent semé d’embuches car il est très difficile de trouver soi-même tous les bons artisans de sa construction, surtout si on n’est pas du coin.

Donc le concept de s’occuper pour vous de toutes les démarches en proposant les meilleurs devis grâce au “groupement d’artisan” est une très bonne idée.

Le courtage en travaux, voila une initiative qui va bien en région (Languedoc-Roussillon ou Occitanie) puisque nous en avions déjà parlé il y a quelques années ici.