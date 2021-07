ACTUALITES DU LANGUEDOC ROUSSILLON - PERPIGNAN MONTPELLIER

dans l’actualité web entre Montpellier et Perpignan il est utile de saluer un nouvel arrivant : Construire Malin .

C’est le site d’un courtier en travaux à Perpignan , dans les Pyrénées Orientales : Loic MATHEU . Le courtage en travaux c’est le fait de mettre en relation des gens désirant construire une maison avec les professionnels-artisans adaptés à leur projet. Clef en main.

Le courtier en travaux est gratuit pour les demandeurs mais il perçoit une commission de la part des artisans à qui il apporte l’affaire. Le point important est que l’équipe réunie par le courtier doit être assez compétente pour la réalisation de ces travaux, bien évidement.

Ainsi le courtier épargne aux personnes voulant construire ou rénover une maison des démarches souvent complexes, surtout si elles ne sont pas autochtones…

Les façades

par exemple le travail des façades, dans le cas de la rénovation d’une maison : le traitement de la restauration des façades, des rives et versants des toitures, parties vues de la maison et de ce fait quasi publiques, est en général prescrit par le règlement du Plan local d’Urbanisme (PLU). Parfois en matière de maçonnerie, les choix techniques proposés pour atteindre cet aspect réglementé font l’objet de controverses au cours desquelles sont échangées quelques idées reçues. D’où l’intérêt d’avoir recours à des professionnels comme le propose le site construire malin avec son façadier à Perpignan , spécialisé tous travaux de rénovations de bâtiments.

Construire l’ouvrage de maçonnerie

La construction d’une maison nécessite une structure porteuse : exécution de fondations sur radier, sur semelles filantes ou coulage d’une dalle de béton. toutes étapes que propose le courtier en travaux Loïc Matheu, en tant que constructeur de maison à perpignan : car avant d’entreprendre les travaux, il faut calculer le nombre de parpaings nécessaire en fonction de l’importance de l’ouvrage. Ne pas oublier que les blocs seront posés avec rupture de joint. Bien connaître les principes du mortier frais et de son étalement… Des travaux difficiles et que seuls des maçons professionnels réaliseront de manière adéquate.

charpente de faux plafonds

Voici un autre domaine d’intervention proposé à ses clients par le courtier en travaux des Pyrénées Orientales sous la rubrique plaquiste perpignan : un sous-sol ou des combles non finis contiennent souvent des poutres, tuyaux, des poteaux, des gaines et d’autres éléments indispensables, mais qui gênent les travaux de finition d’une maison. Si on ne peux dissimuler ces obstacles dans les murs et que les déplacer coûte cher, il faut les dissimuler dans la charpente d’un faux-plafond ou d’un caisson où l’on pourra dissimuler d’autres parties de l’installation comme le cablage ou les tuyaux d’arrivée d’eau.

Ceci n’est qu’un petit aperçu des travaux que peut réaliser l’équipe de Loïc Matheu à Perpignan et sa région (Roussillon, Pyrénées Orientales), il suffit de se rendre sur son site web pour découvrir toutes les spécialités sur lesquelles ils interviennent. Nul doute que la formule soit intéressante tant il est difficile de trouver toute cette main d’oeuvre du premier coup quand on veut construire sa maison. Surtout une main-d’oeuvre compétente et aux tarifs attractifs. Or il semblerait que ce soit là l’esprit de cette mutualisation des compétences mise en place du côté de Perpignan.

Donc bonne chance à eux car l’idée est bonne