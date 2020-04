ACTUALITES DU LANGUEDOC ROUSSILLON - PERPIGNAN MONTPELLIER

Dans son livre sur les Cathares René Nelli nous décrit ce mouvement spirituel qui se développa en Languedoc et l’actuelle Occitanie :

La masse des adeptes n’est soumise à aucune obligation particulière. L’élite des « Parfaits » et des « Parfaites » - les plus résolus d’entre eux - mène en revanche une vie très austère, répandant la doctrine - telle une “La religion cathare” selon Michel Roquebert - et réconciliant les pécheurs à leurs derniers instants par une sorte de sacrement (ils contestent la valeur de ceux de l’Eglise), le consolamentum.

Quotidiennement, ils fractionnent le pain, qu’ils bénissent et distribuent aux assistants. Tous condamnent le mariage, la procréation issue de la matière mauvaise qui, en proliférant, perpétue le mal. D’autre part, ils observent le jeûne, l’abstinence, font trois carêmes par an, proscrivent le serment, l’homicide. Ils se nourrissent d’aliments « lumineux » : pas de viande, de lait, de graisse, d’œufs, fromage, de chair d’oiseau ou de reptile. Ils doivent supporter la faim, la soif, les persécutions et même la mort pour l’amour de Dieu et pour être sauvés.

Ils sont habillés en noir, puis, au temps des persécutions, on substitue au vêtement noir des Parfaits un simple cordon, fil de lin ou de laine attaché à la chemise.

René Nelli, Les Cathares du Languedoc, collection la vie quotidienne, Hachette, 1969, 1996, 292 p.