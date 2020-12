ACTUALITES DU LANGUEDOC ROUSSILLON - PERPIGNAN MONTPELLIER

A propos

Th. TEU Habitant le Languedoc-Roussillon depuis 1994 (34080 Montpellier et 66000 Perpignan) Professionnel des secteurs associatifs et Internet : Nouvelles technologies solidaires (loi 1901) J'ai étudié à l'Université Paul Valery Passionné de balades et de paysages. Intrigué par la transformation des villes du Sud. contact : teuthi (at) yahoo.fr