ACTUALITES DU LANGUEDOC ROUSSILLON - PERPIGNAN MONTPELLIER

L’accession à la propriété à Perpignan implique de remplir certaines conditions quant à la situation de l’emprunteur, avoir un seul salaire n’est pas un frein pour devenir propriétaire selon le spécialiste de l’estimation maison à Perpignan UCQPAB.

Accéder à la propriété avec seul salaire, c’est possible

L’accession à la propriété est un projet important, qui nécessite de solliciter un emprunt sur le long terme, c’est-à-dire un prêt immobilier. Simplement, chaque situation et chaque projet est unique, ce qui nécessite d’obtenir une offre de prêt immobilier personnalisée, répondant à ses besoins financiers et personnels. Les banques et les établissements de crédit imposent des critères auprès des emprunteurs afin d’accorder des offres de prêts immobilier, ce financement est donc soumis à étude et à validation. Parmi les exigences et les critères, on retrouve principalement l’obligation d’être en CDI ou en contrat de fonctionnaire titulaire, un statut de gérant peut aussi faire l’affaire suivant l’expérience. Il faut donc disposer de revenus réguliers et d’un salaire fixe, ou alors un salaire fixe avec une partie variable.

Le salaire est surtout pris en compte pour calculer la capacité d’emprunt, c’est tout simplement le montant de la mensualité qu’un emprunteur est prêt à supporter, qu’il soit seul ou accompagné d’un co-emprunteur.

On peut donc bel est bien devenir propriétaire d’une maisson à Perpignan avec un seul salaire, ce dernier doit simplement être suffisant pour rembourser la mensualité de prêt immobilier. Dans ce domaine, il y a certaines règles relatives à l’endettement comme par exemple le taux de 33% d’endettement maximal. Ainsi, un emprunteur seul ne pourra consacrer plus d’un tiers de ses revenus au remboursement de mensualités.

Par exemple, un emprunteur seul percevant un salaire de 2000 euros nets pourra consacrer jusque 660 euros à des mensualités de crédits conso et immobilier, s’il a déjà des crédits en cours, ou alors uniquement pour le prêt immobilier.

Obtenir le meilleur taux avec un seul salaire

Si obtenir un prêt immobilier est possible avec un seul salaire, il ne faut pas oublier de rentrer dans une démarche comparative pour obtenir le meilleur taux. Un taux plus bas peut permettre d’emprunter plus pour acheter plus grand ou alors de réduire le coût de son crédit et donc le montant de sa mensualité. C’est à l’emprunteur qui souhaite devenir propriétaire de choisir la meilleure solution entre les deux alternatives, mais il convient pour cela de débuter ses démarches par une simulation de crédit à l’habitat. Bon à savoir : on peut devenir propriétaire avec un seul salaire pour un projet d’achat de maison ancienne, de maison à rénover, d’un appartement ou d’une construction de maison neuve dans le 66.

Pour obtenir dès maintenant plusieurs propositions de financement, il faut utiliser le simulateur de prêt immobilier en ligne. Il permet de démarcher les différentes banques et établissements de crédits proposant des offres de prêts immobiliers aux emprunteurs seuls ou accompagnés d’un co-emprunteur. Les politiques commerciales des banques évoluent sans cesse, si certaines vont exiger un apport, d’autres vont préférer accorder des financements sur des courtes durées, d’autres sur des longues durées et enfin, il y aura des banques pour accorder un prêt immobilier à un emprunteur seul. Il faut donc étudier toutes les offres rapidement et surtout obtenir plusieurs propositions pour faciliter la comparaison des taux et des conditions de remboursement. A noter que cette simulation de crédit immobilier est proposée gratuitement et sans aucun engagement.